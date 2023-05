Malerei von Karl-Werner Zießnitz (r.) ist derzeit in der Klostergalerie Rühn zu sehen. Zu „Kunst offen“ ist der Bützower auch persönlich vor Ort und freut sich auf viele Gespräche. Foto: Christian Jäger up-down up-down Kunst offen 2023 Viele Ateliers im Landkreis Rostock öffnen wieder ihre Türen Von Ralf Badenschier | 24.05.2023, 17:02 Uhr

In Güstrow feiert Galerie Martina Fregin ihr Einjähriges. Der Bützower Kunsthausleiter Karl-Werner Zießnitz ist in Rühn anzutreffen. „Rumpelhof“ in Rosenow ist zum ersten Mal bei landesweiter Kunstaktion dabei.