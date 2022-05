Am Sonnabend und Sonntag kommen Freunde historischer Fahrzeuge in Mühlengeez wieder auf ihre Kosten (Symbolfoto). FOTO: Jens Büttner/dpa Das ist los am Wochenende Oldtimer in Mühlengeez und historisches Handwerk in Rühn und | 05.05.2022, 16:20 Uhr Von Christian Jäger Ralf Badenschier | 05.05.2022, 16:20 Uhr

Zum vierten Mal gibt es in Mühlengeez die Schau historischer Fahrzeuge und der Klostermarkt in Rühn feiert sein 15-Jähriges. Es ist aber noch viel mehr los in der Region.