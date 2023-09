Bahnstrecke zeitweise gesperrt Tödlicher Unfall in Bützow: Mann von Intercity erfasst Von Benjamin Willers | 14.09.2023, 15:18 Uhr Symbolfoto Symbolbild Symbol Blaulicht Polizei Polizeiauto Einsatzfahrzeug Fussball Bundesli Symbolfoto: Michael Täger/imago up-down up-down

Tödlicher Unfall am Bahnhof von Bützow: Ein 81-jähriger Mann ist hier am Donnerstagmittag von einem Zug erfasst worden. Die Bahnstrecken zwischen Bad Kleinen und Rostock sowie zwischen Güstrow und Bützow waren daraufhin in beide Richtungen gesperrt.