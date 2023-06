Judith Winkler (l.) füllt gerade Hühnerhälse in kleinere Verpackungen um. Das Tierfutter gibt es auch in ganz unterschiedlichen Packungsgrößen, erklärt Katja Preußler (r.). Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Tarnow In Tarnow gibt es viel mehr als nur Leckerlies für Hund und Katz Von Ralf Badenschier | 01.06.2023, 17:53 Uhr

Mit Hundefutter, aus einer Garage heraus verkauft, fing alles an. Nun verschickt Warnick‘s Tierfutterservice in Tarnow Tiernahrung in mehrere Länder. Am Sonnabend wird zum Tag der offenen Tür eingeladen und um Spenden für den Verein Tierhilfe Bützow geworben.