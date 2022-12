Das Corona-Schnelltestzentrum in der Langestraße in Bützow ist auch über die Weihnachtsfeiertage geöffnet. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Corona-Pandemie 2022 Testzentrum Bützow bleibt an Weihnachten und Silvester geöffnet Von Ralf Badenschier | 23.12.2022, 14:04 Uhr

Auch an den Weihnachtsfeiertage und am Neujahrstag ist ein Corona-Schnelltest in Bützow möglich