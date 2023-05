Themenbild Foto: Imago/Marius Bulling/dpa up-down up-down Tarnow Betrunkene schlagen Mann brutal zusammen, weil er etwas gestohlen haben soll Von Frank Liebetanz | 19.05.2023, 05:36 Uhr

Weil er etwas gestohlen haben soll, wurde ein 44-Jähriger am Mittwoch in seiner eigenen Wohnung in Tarnow von einer Frau und ihrem Bekannten brutal zusammengeschlagen. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.