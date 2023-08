Das Gutsdorf Eickelberg beherbergt neben der sanierten mittelalterlichen „Kunstkirche“ das Gutshaus. Einheimischen nannten es früher Schloss. Seine wechselvolle Historie reicht mindestens bis ins späte 18. Jahrhundert.

Archivfunde im Landeshauptarchiv Schwerin ließen die Erbauungszeit näher eingrenzen, so Michael Hoffmann: „Zwischen 1783 und 1796 entstand hinter dem zugewachsenen Dorfteich ein Ensemble von 4 Gebäuden: zunächst das vormalige Verwalterhaus und drumherum drei Wohn-und Wirtschaftsgebäude wie Ställe und Scheunen, die teilweise heute noch als Ruinen existieren.“ Am Sonntag, 10. September, am Tag des offenen Denkmals, kann das Haus in Eickelberg besichtigt werden. Gäste können sich von den bisherigen Baufortschritten selbst ein Bild machen.