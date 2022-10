Nichts geht hier seit Dienstagmorgen. Die Zufahrt zur Straße Am Forsthof in Bützow ist gesperrt. Der Landkreis Rostock lässt die Kreisstraße 6 bis zur Gartenstraße sanieren. Nur Radfahrer- und Fußgänger kommen ohne große Umwege in die Wohnquartiere hinter der Baustelle.

Foto: Ralf Badenschier up-down up-down