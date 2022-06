Hier am Wall soll eine moderne Sportanlage für den Schul- und Freizeitsport entstehen. Doch der Baustart verzögert sich. FOTO: Ralf Badenschier Bützow Bau der Sportplätze wird teurer und verzögert sich weiter Von Ralf Badenschier | 20.06.2022, 15:35 Uhr

Für den Umbau der Sportplätze am Wall und an der Vierburg in Bützow sind die Kosten erheblich gestiegen. Außerdem gibt es offene Fragen zu den Fördermitteln des Landes.