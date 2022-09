Der Sportplatz am Wall ist auch Schulsportanlage. Mit den geplanten Arbeiten wird die Sportstätte deutlich aufgewertet. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Bützow Sportplatzbau in Bützow rückt nach zehn Jahren Planung näher Von Ralf Badenschier | 01.09.2022, 17:58 Uhr

Die beiden Sportplätze am Wall und an der Vierburg in Bützow sollen grundlegend saniert und erweitert werden. Trotz deutlich gestiegener Kosten haben die Stadtvertreter dafür grünes Licht gegeben. Im kommenden Jahr soll es nun endlich losgehen.