Gartenarbeit, Angeln, Flohmarkt So verbringen die Bützower die letzten sonnigen Tage im Herbst Von Toni Cebulla | 01.10.2023, 16:49 Uhr Gärtnerin Daniela Müller aus Bützow bereitet ihre Beete für den Winter vor. Foto: Toni Cebulla up-down up-down

In Bützow nutzen viele Menschen die letzten Sonnenstrahlen, langsam ziehen die Temperaturen an. Was muss in den Kleingärten noch erledigt werden, bevor der Frost kommt? Und welche Fische jagen Angler im Herbst?