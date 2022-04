Sie haben ein klares Ziel vor Augen: Franziska Mohsakowski, Lena Passow und Henrike Bruhn (v.l.) wollen Erzieherinnen werden. Mit dem Frühlingsfest in der Schule am Wasserturm in Bützow sorgten sie am Freitag für gute Laune.

FOTO: Ralf Badenschier