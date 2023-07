Eltern kritisieren das Geschwister-Scholl-Gymnasium und die Regionale Schule in Bützow: Sie wurden über eine angedrohte Gewalttat erst Tage später und nur dürftig informiert. Foto: Christian Jäger up-down up-down Geschwister-Scholl-Gymnasium und Regionale Schule Schüler droht, Lehrer in Bützow zu töten – Eltern in Angst Von Christian Jäger | 10.07.2023, 13:45 Uhr

Aufruhr am Geschwister-Scholl-Gymnasium und der Regionalen Schule „Käthe Kolwitz“ in Bützow: Ein Schüler schildert in einer Whatsapp-Gruppe detailliert, wie er einen Lehrer töten will. Die Polizei wird alarmiert. Eltern erfahren erst Tage später von dem Vorfall. Denn die Schulen geben nur widerwillig Informationen preis. Einige Eltern ziehen Konsequenzen.