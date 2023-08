Neue Verkehrsführung Schloßstraße in Bützow bleibt gesperrt – weiter Gefahr durch herabfallende Hausteile Von Ralf Badenschier/Stefan Tretropp | 03.08.2023, 05:28 Uhr | Update vor 51 Min. Nachdem von diesem leerstehenden Haus Teile der Fassade heruntergefallen sind, musste die Schloßstraße komplett gesperrt werden. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down

Am Mittwochabend hatten sich Fassadenteile eines leerstehenden Wohnhauses gelöst. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Deshalb gelten vorläufig andere Verkehrsregeln in der Innenstadt. Was Autofahrer beachten müssen.