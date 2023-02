Auf dem Feld, mit dem Detektor unterwegs, hat Friedhelm Zedler schon so manchen wertvollen Fund gemacht. Archivfoto: Toni Cebulla up-down up-down Bodendenkmalpfleger hält Vortrag Friedhelm Zedler erzählt in Qualitz, wie er uralte Schätze findet Von Ralf Badenschier | 01.02.2023, 16:13 Uhr

Friedhelm Zedler ist als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger im Einsatz und unterstützt so Archäologen in MV. Am Freitag hält er in Qualitz einen Vortrag über seine Arbeit.