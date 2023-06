Es ist manchmal gut, seine täglichen Gewohnheiten abzulegen, eingeschlagene Wege zu verlassen und die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, die Perspektive zu wechseln. Es muss ja nicht für immer sein. Vielleicht nur mal für einen Augenblick, für ein paar Stunden oder einen Tag. Es hilft auf jeden Fall, den anderen besser zu verstehen und auch manche Spielregel, die das Zusammenleben erleichtert.

Beispiel 1: Schnell mit dem Auto auf den Bürgersteig fahren, um kurz etwas einzuladen. Schließlich will man ja die anderen Autofahrer nicht behindern. Aber was macht der Rollstuhlfahrer, der gerade auf dem Weg in die Stadt ist? Was passiert mit dem Schüler auf dem Weg zur Bushaltestelle, der deswegen auf die Straße ausweicht?

Beispiel 2: Es gibt sie nicht überall genug, kombinierte Geh- und Radweg. Wenn Pedalritter sie nutzen, ist das noch lange kein Freifahrtschein für den Zweiradfahrer. Auch hier gilt, Vorsicht gegenüber dem anderen, auch mal auf die Bremse treten und ein Dankeschön, wenn der Fußgänger bewusst zur Seite tritt, das entspannt das Geschehen auf engem Raum.

Beispiel 3: Immer diese Radfahrer und dann auch noch Fahrzeuge im Gegenverkehr. Was macht mancher Autofahrer? Er schießt am Pedalritter vorbei, die 1,50-Meter-Abstands-Regel ignorierend, um dann kurz vor dem Zweiradfahrer wieder einzuscheren. Meine Erfahrung: Es gibt nur wenige rücksichtslose Autofahrer, aber diese wenigen ärgern mich schon. Autofahrer sollte sich fragen: Ist es das wert, im schlimmsten Fall ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben, um ein paar Sekunden schneller voranzukommen?