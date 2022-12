Foto: Manuela Granzow Bützow Offene Tür bei der DRK-Tagespflege Von Frank Liebetanz | 05.12.2022, 11:24 Uhr

Die neue DRK-Tagespflege in Bützow lädt an der Straße „Vor dem Rühner Tor“ am Sonnabend, 10. Dezember, zu einem weiteren Tag der offenen Tür ein.