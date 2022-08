Ist froh und glücklich über den neuen Spielplatz, der in Katelbogen entstanden ist: Baumgartens Bürgermeisterin Astrid Peters FOTO: Ralf Badenschier up-down up-down Katelbogen in Baumgarten Bürgermeisterin und Kinder freuen sich über neuen Spielplatz Von Ralf Badenschier | 25.08.2022, 16:28 Uhr

Klettern, rutschen, schaukeln – all das können Kinder jetzt auf dem Spielplatz in Katelbogen. Die Gemeinde Baumgarten investierte fast 70.000 Euro in den Ortsteil. Und das Areal soll noch erweitert werden.