Kommentar zum möglichen Aus Neue Gerüchte um Molkerei in Bützow: Zwischen Hoffen und Bangen Meinung – Ralf Badenschier | 14.04.2023, 18:31 Uhr

Der NDR hatte von einer endgültigen Schließung der Molkerei in Bützow berichtet, der Betreiber Hochwald Foods wiederum will von den Gerüchten nichts wissen. Am belastendsten ist die Situation für die Beschäftigten, kommentiert SVZ-Redakteur Ralf Badenschier.