Zu einer so genannten Hilfeleistung ist die Feuerwehr Göllin am Mittwochnachmittag ausgerückt. Zwischen Jabelitz und Katelbogen war ein Anhänger mit Getreide umgekippt, auf der Fahrbahn Öl ausgelaufen. „Wir nahmen das Öl mit Bindemittel auf und reinigten die Straße mit Besen und Schaufel“, heißt es in einem Facebook-Post.

