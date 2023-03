Robin Münch spielt in dem Theaterstück das Mobbing-Opfer von Lena Sommer. Dadurch schaffen sie es, einen anderen Draht zu den Kindern aufzubauen und ihnen das Thema näherzubringen. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Grundschule am Schlossplatz Mobbing: Theaterstück soll Kinder in Bützow aufklären Von Milad Khoshdel | 17.03.2023, 15:41 Uhr

Mobbing unter Kindern beginnt schon in jungen Jahren. Präventionsprojekte sollen Abhilfe schaffen. So auch an der Grundschule am Schlossplatz in Bützow. Hier setzt man auf ein Theaterstück.