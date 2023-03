Robin Münch spielt in dem Theaterstück das Mobbing-Opfer von Lena Sommer. Dadurch schaffen sie es, einen anderen Draht zu den Kindern aufzubauen und ihnen das Thema näherzubringen. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Grundschule am Schlossplatz Bützower Kinder werden mit Theaterstück über Mobbing aufgeklärt Von Milad Khoshdel | 17.03.2023, 15:41 Uhr

Schon ab der zweiten Klasse wird etwas gegen Mobbing etwas getan, denn die Fälle häufen sich. Daher werden viele Präventionsprojekte an Schulen veranstaltet. So auch an der Grundschule am Schlossplatz in Bützow.