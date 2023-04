Warten auf die Monteure: Birgit Czarschka vom Miniaturstadtverein hofft, dass die Einzelteile für die 18-Loch-Minigolfanlage bald an ihren Platz kommen. Vorbereitet sind die einzelnen Spielfelder. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Bützow Noch ist die Minigolfanlage für Klein-Bützow eingepackt Von Ralf Badenschier | 06.04.2023, 14:50 Uhr

Verein Miniaturstadt Bützow wartet auf die Anlagenbauer. Die verspäten sich. Doch am Eröffnungstermin 1. Mai wird nicht gerüttelt. Start in die Saison mit zweitägigem Osterfest am 9. und 10. April.