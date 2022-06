Petra Burmeister (l.) und Birgit Czarschka präsentieren das Willkommensplakat zur Kindertagsparty in der Miniaturstadt in Bützow. FOTO: Ralf Badenschier Bützow Miniaturstadt hält viele Überraschungen zur Kindertagsparty bereit Von Ralf Badenschier | 02.06.2022, 18:30 Uhr

Birgit Czarschka und ihr Team laden am Wochenende zum großen Fest in den Freizeit- und Familienpark ein. Sie verrät, was alles geplant ist und warum Eltern trockene Hosen für ihre Kinder einpacken sollten.