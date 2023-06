Der Goldgewinn von Mareen Birkholz steckte in einem Sack Blumenerde. Sven-Falko Kurth überreichte der Prüzenerin die Gewinnerurkunde. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Goldgewinn in Bützow Mareen Birkholz fand in der Blumenerde den Weg zum Gold Von Ralf Badenschier | 28.06.2023, 15:42 Uhr

Hobbygärtnerin schickte ihren Mann in den Baumarkt, um Pflanzenerde zu holen. In dem Sack befand sich eine Überraschung. Die hatte es in sich: