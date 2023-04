Der Schein trügt: So schön wie sich der Lübziner See im Sonnenschein zeigt, ist er nicht. Er verlandet immer mehr, sagt Bürgermeister Lutz Ritter. Das soll sich ändern. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Lübzin Lübziner See braucht Hilfe: Gemeinde Warnow wird aktiv Von Ralf Badenschier | 28.04.2023, 14:02 Uhr

Hilfe für den See in Lübzin? Die Gemeindevertreter von Warnow geben eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Dabei bekommen sie finanzielle Unterstützung.