LGBTQI+-Filmabende und neue Bücher-Ecke Das Krumme Haus widmet sich queeren Lebensweisen Von Christian Jäger | 25.06.2023, 11:37 Uhr

Mit den beiden Filmen „Mutter Mutter Kind – Let’s do this differently“ und „Freier Fall“ sowie einem neuen Themenregal will das Krumme Haus Aufklärungsarbeit für die LGBTQI+-Gemeinde leisten.