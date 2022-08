Als „wunderschönes Farbenspiel beim Sonnenuntergang am Langen See in Bützow“ beschreibt Monika Boddien ihr Motiv, das sie vom Spaziergang am 14 Hektar großen See mitgebracht hat.

Wenn auch Sie einen schönen Schnappschuss gemacht haben, senden Sie ihn gern mit der Angabe, wo das Foto aufgenommen wurde, per E-Mail an guestrow@svz.de oder an buetzow@svz.de.