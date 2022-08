Ein Projekt aus dem Leaderprogramm: Der schwimmende Anlegesteg für Kanuten an der Warnow in Rühn. FOTO: Ralf Badenschier/Archiv up-down up-down Güstrow Strategie für Fördermittel aus Brüssel entwickeln Von Ralf Badenschier | 19.08.2022, 19:31 Uhr

Regionalkonferenzen der Leader-Aktionsgruppen des Landkreises Rostock finden am 25. August in Güstrow und am 30. August in Bad Doberan statt.