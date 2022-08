Hier wollen sich Kunsthandwerker beim Stadtfest präsentieren, erzählt Holger Klaiber. FOTO: Ralf Badenschier up-down up-down Bützow Kunsthandwerker der Region zeigen Unikate beim Gänsefest Von Ralf Badenschier | 22.08.2022, 19:21 Uhr

Beim Bützower Stadtfest soll auch am Sonntagnachmittag in der Langestraße und in Schloßstraße noch buntes Treiben herrschen.