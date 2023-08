Zum Jubiläum „30 Jahre Chor Die Brücke“ gibt es neben Lieblingsstücken in der Reformierten Kirche in Bützow auch einiges Neues zu hören. Die Liedauswahl für die Konzerte erfolgt demokratisch. Jeder kann neue Vorschläge einbringen, dadurch ist eine große Vielseitigkeit in den Genres entstanden. Querbeet durch Rock, Pop, Gospel, Schlager und traditioneller Musik zieht sich das Repertoire des Chores.

Der Chor „Die Brücke" Foto: Astrid Bartels

Zurzeit besteht „Die Brücke“ aus 16 Männern und Frauen, die ungefähr zur Hälfte aus den Regionen Güstrow und Bützow stammen. Acht Sängerinnen und Sänger hatten vor 30 Jahren gemeinsam mit Gerhard Uhlendorf den Chor, der die Leitung übernahm, gegründet. Im Jahr 2000 übernahm Matthias Knappe die musikalische Leitung.

Mit Liedern von Herbert Grönemeyer, Karussell, irischen und schottischen Volksliedern, Gospels, Heinz Rudolf Kunze, Bruno Mars und noch einigen mehr will der Chor am Sonnabend, 2. September, um 17 Uhr in der Reformierten Kirche in Bützow mit einem bunten Programm sein Publikum unterhalten. Einlass ist ab 16.15 Uhr. Es findet kein Kartenvorverkauf statt.