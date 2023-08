Ronny Weiland geht mit seinem neuen Programm „Konzert der Gefühle“ auf Deutschlandtour. Dieses Konzert enthalte die großen Erfolge der Meister und klassische Melodien, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu hören etwa „Freude schöner Götterfunken“, „Ave Maria“ und das Lied des Gefangenchors aus „Nabucco“.

Weiland singt auch deutsche Volkslieder sowie Titel aus seiner eigenen Feder. Der Steinmetzmeister sei vom Management seines großen Vorbilds Ivan Rebroff am Anfang seiner Karriere sehr unterstützt worden, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Konzert findet in der Aula des Geschwister Scholl Gymnasiums in Bützow statt am Sonntag, 10. September, ab 16 Uhr. Karten gibt es unter anderem im Tourismusbüro, unter Telefon 038461/501 20 und hier.