Im Gutshaus Schependorf findet ein Konzert mit dem Pianisten Christoph Spangenberg am Sonntag, 10. September, um 14 Uhr statt. Es heißt Nirvana und befasst sich mit der Musik der Grunge-Band - auf dem Piano. Spangenberg ist 1986 in Berlin geboren und hat als junger Pianist, Songwriter und Produzent eine außergewöhnliche Laufbahn hingelegt. Kartenvorbestellungen mit einer E-Mail an ra_piet@gut-schependorf.de und unter Telefon 038462/338 87.

