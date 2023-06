In den Kfz-Zulassungsstellen des Landkreises Rostock wie hier in Güstrow gibt es Einschränkungen. Archivfoto: Christian Jäger up-down up-down Fahrer können Autos nicht anmelden Kfz-Zulassungsstellen in Güstrow und Bad Doberan bleiben einen Tag geschlossen Von Ralf Badenschier | 18.06.2023, 18:01 Uhr | Update vor 15 Min.

Wegen Systemeinstellungen kommt es in den Kfz-Zulassungsstellen in der kommenden Woche zu Einschränkungen. Nicht nur am Tag der Schließung.