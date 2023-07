Frank Linde und Elisabeth Meyer wollen Kindern und Jugendlichen einen Ort zum Entfalten und Runterkommen bieten. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Kurz vor Keimzeit-Konzert Wie Elisabeth Meyer und Frank Linde der Alten Badeanstalt in Bützow Leben einhauchen Von Carolin Beyer | 03.07.2023, 12:59 Uhr

In die Alte Badeanstalt in Bützow kehrt Leben zurück. Was derzeit auf dem Grundstück gebaut wird und was noch geplant ist.