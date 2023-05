Keimzeit Foto: Bernd Brundert/Archiv up-down up-down Bützow Keimzeit kommt in die Alte Badeanstalt Von Frank Liebetanz | 15.05.2023, 11:56 Uhr

„Von Singapur nach Feuerland“: So heißt das Konzert der Band Keimzeit in der Alten Badeanstalt in Bützow.