Auf seinem Instagram-Account vermittelt Tarek Hepperle historisches Wissen für jedermann. FOTO: Dominik Hepperle Wissen auf Instagram Wie der Influencer Grandolosch Spannendes aus der Geschichte vermittelt Von Toni Cebulla | 13.05.2022, 16:20 Uhr

Ein Zwerg in goldener Rüstung erklärt historische Hintergründe und spannende Zusammenhänge in Instagram-Beiträgen. Eine besondere Idee hat ein junger Künstler aus der Nähe von Warnow seit einem Monat in die Tat umgesetzt.