Zum Erntefest wird am Sonntag wieder in die Miniaturstadt Bützow eingeladen. Archivfoto: Ralf Badenschier up-down up-down Gottesdienst und Festtreiben In der Miniaturstadt Bützow wird eine reiche Ernte eingefahren Von Ralf Badenschier | 21.09.2022, 15:54 Uhr

Der Miniaturstadtverein und viele Partner laden am Sonntag zum Erntefest 2022 in den Familien- und Freizeitpark an der Tarnower Chaussee ein.