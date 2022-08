Diese Bushaltestelle an der Pustohler Chaussee wurde erneut demoliert. Mit einem Stein wurde eine der Scheiben eingeworfen. Axel Thal vom Bützower Bauhof kann nur mit dem Kopf schütteln. FOTO: Ralf Badenschier up-down up-down Vandalismus in Bützow Unbekannte werfen Scheibe am Buswartehäuschen mit Stein ein Von Ralf Badenschier | 18.08.2022, 17:27 Uhr

Während in der Kühlungsborner Straße gerade eine neue Bushaltestelle fertig ist, wird eine andere an der Pustohler Chaussee in Bützow erneut demoliert. Die Stadt hat seit Monaten immer wieder mit Vandalismus zu kämpfen.