Vor einem Jahr zeigte sich Bernitt bei einem Rundgang von der besten Seite. Die Jury des Kreiswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ belohnte das mit einem 3. Platz. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Herbstaktion Mit Preisgeld soll Bernitt noch schöner werden Von Ralf Badenschier | 20.10.2022, 16:01 Uhr

500 Frühblüher sollen an mehreren Orten für bunten Blickfang in Bernitt sorgen. Am Sportplatz und am Friedhof sollen Zäune gesetzt werden.