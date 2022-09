Noch grünt hier nicht alles so, wie erhofft. Deshalb sollen bis zum Frühjahr 2023 Ergänzungspflanzungen erfolgen. Die Infotafeln sollen bereits demnächst fertiggestellt werden. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Trockenheit setzt Pflanzen zu Im Park am Schloss in Bützow fehlen noch die letzten Details Von Ralf Badenschier | 16.09.2022, 12:21 Uhr

Die Trockenheit der vergangenen Wochen hat den neuen Pflanzen am Bützower Schloss zugesetzt. Nun sollen neue Pflanzen in die Erde kommen. Auch am Licht wird noch nachgebessert.