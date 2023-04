Filmdreh am Ufer der Warnow in Eickhof. Die Deutsche Naturfilm-Stiftung lädt seit zehn Jahren Jugendliche zu Film-Freizeiten ein. In diesem Frühjahr findet das fünftägige Grünstreifen-Naturfilm-Camp im Naturdorf Eickhof mitten im Warnowdurchbruchstal statt.

Foto: Ralf Badenschier