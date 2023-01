Es werden wieder Schöffen gesucht, die im Namen des Volkes Recht sprechen. Symbolfoto: David-Wolfgang Ebener/dpa up-down up-down Schöffenwahl 2023 Im Amt Bützow-Land fehlen noch sieben Kandidaten fürs Gericht Von Ralf Badenschier | 26.01.2023, 16:29 Uhr

Im Amt Bützow-Land endet die Bewerbungsfrist zur Schöffenwahl am 31. Januar, in Schwaan am 24. Februar und beim Landkreis Rostock am 28. Februar. Insgesamt werden im Landkreis Rostock rund 400 ehrenamtliche Richter gesucht.