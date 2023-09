Was passiert mit dem Eckhaus in der Langestraße in Bützow? Das haben sich in den zurückliegenden Wochen viele gefragt. Seit ein paar Tagen ist das Haus Langestraße 66 bis 70 nun eingerüstet und Bauarbeiter sind zu sehen. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude hat wohl doch eine Zukunft. Damit hatten viele nicht mehr gerechnet.

An einem Mittwochabend im August waren Teile der Fachwerkfassade des Hauses in der Schloßstraße auf den Gehweg und die Fahrbahn gefallen. Die Schloßstraße musste daraufhin für den Durchgangsverkehr gesperrt werden und ist es bis heute, weil Einsturzgefahr besteht. Es drohte der Abriss. Doch nun wird dort gebaut.

Bützows Stadtvertreter geben Geld für Sanierung des Hauses frei

Mit dazu beigetragen hat eine Entscheidung der Bützower Stadtvertreter. Die mussten auf der jüngsten Beratung darüber entscheiden, ob sie Mittel aus der Stadtsanierung für Sicherungsmaßnahmen freigeben und weiteres Geld aus dem Sanierungsprogramm umschichten. Beide Vorschläge der Verwaltung wurden mehrheitlich mitgetragen.

Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Bützower Altstadt Sanierungsgebiet. Entsprechend stehen für Baumaßnahmen unter anderem Fördermittel von Bund und Land zur Verfügung. Doch mittlerweile wurde entschieden, das Sanierungsprogramm in Bützows Stadtzentrum auslaufen zu lassen und dafür stärker das Bahnhofsviertel zu entwickeln. Dort gibt es jetzt ein neues Sanierungsgebiet.

Für die Altstadt waren in einem Maßnahmenprogramm noch einige wenige Baudenkmale aufgenommen worden, für die Fördermittel in Aussicht gestellt wurden. Dazu gehörte auch das Eckhaus 66 bis 70 in der Langestraße, das sich in Privathand befand. Rund 500.000 Euro standen für das Objekt im Maßrahmenprogramm.

Als nun im August dort die Fassade bröckelt, hatte die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock eine Notsicherung gefordert. Anderenfalls würde sie den Abriss anordnen. Der Stadt gelang es jedoch, einen Investor zu finden, der bereit wäre, das Haus zu kaufen und für eine Sanierung zu investieren. Ein großes Vorhaben. Denn immerhin bezifferte der Investor die Gesamtkosten auf rund 1,8 Millionen Euro.

Wie es mit dem Haus in der Langestraße in Bützow weitergeht

Deshalb hatte Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) vorgeschlagen, zunächst bis maximal 170.000 Euro der ohnehin eingeplanten 500.000 Euro aus der Stadtsanierung für die Notsicherung freizugeben. Zugleich sollte dem Investor in Aussicht gestellt werden, die restlichen 330.000 Euro für eine Sanierung zu erhalten. Zugleich könnte der Investor weitere 500.000 Euro aus dem Sanierungsprogramm erhalten, erklärte Grüschow auf der Sitzung der Stadtvertreter.

Geld, das für die Sanierung des Hauses Kirchenstraße 36 im Maßnahmenprogramm vorgesehen war. Doch mittlerweile wird eine Sanierung dieses denkmalgeschützten Hauses, das sich im Besitz der Bützower Wohnungsgesellschaft, kurz Büwo, befindet, nicht mehr in Betracht gezogen. Mehr noch: Die Stadtvertreter unterstützen den Antrag der Büwo auf Abriss. Die Entscheidung liegt nun bei der Unteren Denkmalschutzvehörde des Landkreises Rostock.

Damit wären die Mittel aus dem Maßnahmenprogramm für die Kirchenstraße 36 frei und könnten umgeschichtet werden. Genau diesem Vorschlag des Bürgermeisters folgte die deutliche Mehrheit der Stadtvertreter. Nur wenige Tage nach Beschluss der Stadtvertreter wurden die Gerüste aufgebaut und die Arbeiten begannen.