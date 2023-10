Das diesjährige Forum zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit beschäftigt sich mit der Rolle der evangelischen Kirche vom Kirchenkampf der 1950er Jahre bis zum Niedergang der DDR. Die Kirchen waren oft ein Rückzugsraum für die Menschen, abseits der SED-Diktatur. Auch waren sie Vermittler zwischen Ost und West und Botschafter für den Frieden während des Kalten Krieges. „Zwischen Arrangement, Konflikt und Dialog – das ambivalente Verhältnis zwischen Kirche und DDR-Staatsmacht“ ist der Titel des Forums.

Am Donnerstag, 19. Oktober, beginnt das Programm. Die Begrüßung mit Andacht am Denkmal für die politischen Häftlinge der DDR in den Bützower Gefängnissen findet am Krummen Haus in Bützow statt. Die öffentliche Veranstaltung startet um 14.30 Uhr. Pastorin Johanna Levetzow und die Musikschule Bützow gestalten das Gedenken.

Zeitzeugengespräche und Austausch mit Schülern

Die Konferenz ist bereits ausgebucht. Die Teilnehmer erwartet ein Vortrag von Historiker Christoph Wunnicke zur Kirche im Sozialismus. Nach einem Umzug in die Güstrower Viehhalle gibt es dort den Film „Drei Stunden Güstrow“ über den Staatsbesuch von Bundeskanzler Helmut Schmidt 1981 in Güstrow zu sehen. Anschließend findet ein Zeitzeugengespräch mit dem Theologen, Politiker und ehemaligem DDR-Bürgerrechtler Heiko Lietz statt.

Am Freitag gibt es einen Vortrag zu politischen Häftlingen im Bützower Strafvollzug während der DDR. Danach findet ein weiteres Zeitzeugengespräch mit Uwe Kaspereit und Jürgen Eggert und ein Austausch mit Schülern des John-Brinckman-Gymnasiums Güstrow statt.