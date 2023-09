Bützower Einwohner ab 16 Jahren werden am Sonntag, 12. November, an die Wahlurne gerufen. Sie sollen dann entscheiden, ob in Bützow eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete gebaut und anschließend an den Landkreis Rostock verpachtet werden soll. Auch per Briefwahl können sich die wahlberechtigten Bürger an der Abstimmung beteiligen.

Am Montagabend hatten elf Stadtvertreter für diesen Antrag der CDU-Fraktion gestimmt. Es gab sieben Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Die Sitzung der Stadtvertretung war auch auf den Rathausvorplatz übertragen worden. 50 Einwohner im Saal sowie weitere rund 250 Einwohner auf dem Rathausplatz verfolgten die Sitzung der Stadtvertretung.