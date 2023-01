Für die Berechnung der Grundsteuer müssen Eigentümer bis Ende Januar ihre Angaben aktualisieren und an die Finanzämter versenden. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Grundsteuerreform 2025 Finanzamt Güstrow hilft Eigentümern bei Grundsteuererklärung Von Ralf Badenschier | 04.01.2023, 13:37 Uhr

Bis zum 31. Januar müssen Eigentümer Angaben zu ihren Grundstücken an die Finanzbehörde melden. Das Finanzamt Güstrow bietet dazu noch einmal Bürgersprechstunden in Bützow, Krakow am See, Laage und Lalendorf an.