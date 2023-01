Feuerwehreinsatz am frühen Morgen des Neujahrstages. Ein Zelt lag auf der Straße zwischen Bützow und Pustohl. Foto: Alexander Kraak/FFw Bützow up-down up-down Silvester-Einsatz bei Pustohl Feuerwehr Bützow sammelt Partyzelt auf der Kreisstraße ein Von Ralf Badenschier | 01.01.2023, 15:16 Uhr

Die Feuerwehr Bützow musste gleich am ersten Tag des neuen Jahres ausrücken. Ein Zelt war auf die Kreisstraße bei Pustohl geweht. Ein weiterer Unfall in Bützow am Silvestertag wurde einem Radfahrer zum Verhängnis.