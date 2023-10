Brand eines Stromkastens an einem Wohnhaus in der Kirchenstraße in Bützow. So lautete der Einsatzbefehl für die Feuerwehr Bützow am Dienstagabend. „Als wir vor Ort waren, drang schon dichter Rauch aus allen Türen und Fenstern“, erzählt der stellvertretende Wehrführer Alexander Kraak.

Bewohner des Hauses hatten sich schon ins Freie gerettet. Doch sie sagten auch, dass sich noch ein Mann in dem Haus befindet. „Sofort wurden weitere Hilfskräfte alarmiert“, so Kraak.

Mit schwerer Atemschutztechnik begaben sich zwei Trupps in das Wohnhaus. Im Dachgeschoss fanden sie dann den Bewohner und brachten ihn aus dem Haus. Er kam zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus, erzählt der stellvertretende Wehrführer. Ein weiterer Bewohner wurde vor Ort untersucht. Auch einen Hund konnten die Feuerwehrleute aus dem Haus retten und an den Besitzer übergeben.

Die genaue Brandursache müsse noch ermittelt werden, sagt Alexander Kraak. Fest stehe nur, dass das Feuer im Treppenflur ausgebrochen war. Dort befand sich auch eine Holztreppe. Da das Haus derzeit unbewohnbar ist, benötigte eine Familie mit zwei Kindern eine Unterkunft. Die Bützower Wohnungsgesellschaft konnte noch in der Nacht helfen und eine Notunterkunft zur Verfügung stellen, so der stellvertretende Wehrführer.