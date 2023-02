Zum Filmabend wird am Mittwoch ins Krumme Haus eingeladen. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down 250 Jahre Bibliothek Bützow „Bettina“ am Mittwoch im Krummen Haus zu erleben Von Ralf Badenschier | 27.02.2023, 17:06 Uhr

Ein Dokumentarfilm über Liedermacherin Bettina Wegner ist am Mittwoch in der Bützower Bibliothek zu sehen. Am Freitag wird wieder vorgelesen.